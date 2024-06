Hermoso vicino, spunta retroscena: il problema non è l'ingaggio

Mario Hermoso è una possibilità concreta: lascia l’Atletico Madrid a parametro zero. Il problema da risolvere non è l’ingaggio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Hermoso è una possibilità concreta: lascia l’Atletico Madrid a parametro zero. Il problema da risolvere non è l’ingaggio (intorno ai 4 milioni di euro), ma le commissioni degli agenti, argomento da sempre indigesto alla filosofia del Napoli. Hermoso è un mancino di livello ed è anche duttile: può giocare pure lui dietro e all’occorrenza fare l’esterno. Lo scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola.