CdM - Natan ai saluti: non solo il Botafogo, c'è un interesse dalla Serie A

Il Napoli quest'estate potrebbe salutare Natan appena un anno dopo il suo approdo all'ombra del Vesuvio. Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli quest'estate potrebbe salutare Natan appena un anno dopo il suo approdo all'ombra del Vesuvio. Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno: "In uscita c’è anche Natan. Negli ultimi giorni si è fatto avanti il Botafogo. Il club brasiliano vuole capire se ci sono margini per una trattativa e trovare un accordo con il Napoli che però sta valutando se cedere in prestito il calciatore in Italia (il Verona è interessato al difensore)

Di certo Natan, che ha giocato davvero poco con i tre allenatori che hanno guidato gli azzurri quest’anno, è destinato a giocare altrove per trovare spazio e magari finalmente mostrare il suo reale valore".