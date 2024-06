Corsera - La Juve è pronta a investire questa cifra per Di Lorenzo

Il Corriere della Sera fa il punto sulla Juventus. Entro giovedì firmerà, in via telematica, Thiago Motta che ha costanti contatti con Giuntoli

Il Corriere della Sera fa il punto sulla Juventus. Entro giovedì firmerà, in via telematica, Thiago Motta che ha costanti contatti con Giuntoli. Sul mercato si aspetta una risposta da Rabiot a cui è stato offerto un triennale alle stesse cifre attuali (7,5 milioni). Il Milan, nonostante i rumors, nega di aver effettuato un sondaggio sul centrocampista. Arriverà da Napoli Di Lorenzo, per cui i bianconeri sono pronti a investire 20 milioni? Trattenere il terzino, impegnato agli Europei, è la prima mission che attende Conte, ieri sbarcato a Napoli.