Crc - Simeone non è in vendita: in uscita Folorunsho, Cheddira e non solo

Arrivano notizie da Radio CRC circa i movimenti in uscita in casa Napoli, a parlarne è il giornalista Umberto Chiariello: "La rosa è così composta. Tre ragazzi del vivaio, che sono Contini, Iaccarino e Gaetano, che se vanno in prestito o meno, non cambiano la struttura della rosa. Quattro giocatori di formazione italiana: Meret, Caprile, Mazzocchi e Di Lorenzo, che sono certi di restare. Un solo Under, classe 2002, che è Rafa Marin, che quindi non entra nel listone dei 17. Il resto sono nella lista dei 17 over.

Cajuste trattativa caldissima per andare in Inghilterra; Folorunsho, anche lui destinato all'uscita; Mario Rui, invitato a trovarsi squadra; Juan Jesus, vicino all'uscita; Cheddira ha tante richieste. Con l'uscita di Cajuste e Folorunsho si liberano i posti per Brescianini e Gilmour, che sono molto vicini al Napoli. Neres può arrivare solo se esce qualcun altro oltre Cheddira, che è già in sovrannumero, perché attualmente gli slot sono tutti pieni. Non è detto che debba essere Ngonge, può arrivare indipendentemente da lui e Politano. Quelli che devono uscire sono Gaetano, che non tocca la lista degli over, Cajuste, Folorunsho, Mario Rui, Juan Jesus e Cheddira. Simeone non è in vendita, se poi arrivano offerte importanti si valuterà".