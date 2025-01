Dazn - Comuzzo in prestito con obbligo così ADL investe subito per Garnacho

vedi letture

Orazio Accomando, giornalista di Dazn, si è espresso così tramite il suo account X in merito alle ultime sul calciomercato del Napoli: "Napoli, altri passi avanti per Comuzzo con la Fiorentina. Prestito con obbligo e non acquisto definitivo subito per poter investire il budget su Garnacho con cui i contatti sono frequenti".

