Dazn - Hermoso, testa a testa Napoli-Inter: si decide in questi giorni

Mario Hermoso non ha ancora deciso dove andrà a giocare dopo essersi svincolato dall'Atletico Madrid. Secondo Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato Dazn, semberebbe esserci ancora un testa a testa tra Napoli e Inter per ingaggiare il difensore.

Accomando spiega su X: "Come spiegato qui: su Hermoso vince chi arriva primo a chiudere. Il Napoli c'è dal 9 aprile, come abbiamo raccontato, l'Inter seriamente da quindici giorni. L'entourage parla con entrambi i club. Con il Napoli c'è il nodo commissioni e un'uscita che gli azzurri devono fare. L'Inter prova ad avvicinarsi alle richieste del giocatore. Si decide in questi giorni".