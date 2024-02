Gazzetta - Calzona-Napoli, il CT accetterebbe solo mantenendo doppio incarico

"Calzona ha lavorato sia con Sarri che con Spalletti, i due allenatori che hanno portato il Napoli ai vertici del calcio italiano".

Walter Mazzari resta per adesso sulla panchina del Napoli, in attesa della prestazione di mercoledì in Champions League con il Barcellona. Intanto già si fanno i nomi dei possibili sostituti, tra tutti Marco Giampaolo e soprattutto Francesco Calzona.

Proprio sull’ex vice di Sarri e Spalletti l'edizione online della Gazzetta dello Sport scrive: “Inoltre, mettere sotto contratto un’altra figura non solo appesantirebbe il monte ingaggi ma non garantirebbe nemmeno una certa progettualità. I nomi che infatti circolano nell’ambiente riguardano profili che guiderebbero la squadra – salvo grandi imprese – fino al termine del campionato. Si è parlato di Marco Giampaolo e soprattutto di Francesco Calzona, l’attuale commissario tecnico della nazionale slovacca. Calzona ha lavorato sia con Sarri che con Spalletti, i due allenatori che hanno portato il Napoli ai vertici del calcio italiano. Le discussioni non sono entrate ancora nel vivo, ma Calzona a ogni modo accetterebbe la panchina mantenendo il doppio incarico con la Slovacchia”.