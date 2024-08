Gazzetta - Gilmour da chiudere, ma priorità a McTominay: c'è anche l'alternativa

Non solo Lukaku, ormai definito. Il Napoli è impegnato in grandi manovre anche a centrocampo. E' molto vicino Billy Gilmour perché il Brighton ha trovato l’accordo con il Celtic per l’acquisto di MattO’Riley e quindi per gli inglesi ora è più facile dare il via libera a Gilmour verso Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, i centrocampisti in arrivo sono due:

sul secondo c'è più incertezza, ma il primo obiettivo è sempre stato Scott McTominay del Manchester United che però non abbassa le pretese (30 milioni): col contratto in scadenza nel 2025, lo scozzese non può muoversi in prestito. Il Napoli è arrivato a 25 milioni, se non dovessero bastare è pronto a virare su su Jerdy Schouten, già visto in Italia al Bologna e oggi al Psv, che gradirebbe il ritorno in A.