Gazzetta - Lindstrom, rifiutate le proposte di Lione e Marsiglia: la situazione

Jesper Lindstrom, dopo la stagione complicata vissuta al Napoli, ha perso anche la nazionale non essendo convocato dalla Danimarca per Euro 2024. Nonostante ciò, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, non mancano le richieste per il danese.

Lindstrom piace soprattutto in Ligue 1, dopo Olympique Lione anche l'Olympique Marsiglia ha chiesto informazioni avanzando la proposta di un prestito. La formula, però, non convince il Napoli che per lasciar partire il danese, costato 25mln totali tra prestito e riscatto, vuole un forte indennizzo per dare il via libera alla cessione a titolo temporaneo. Niente prestiti secchi quindi, si può eventualmente ragionare solo su quelli onerosi.