Gazzetta - Milan, segnali di conferma per Pioli: l’ad Furlani suo più grande sponsor

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: "Il futuro di Pioli al Milan è una situazione in evoluzione. Molti segnali all’interno del club rossonero confermano la fiducia al tecnico, in queste ore è stato importante il fatto che il presidente abbia allontanato la figura di Comolli dando fiducia alla figura dell’attuale AD Furlani, che è il più grande sponsor di Pioli. Poi il campo è sempre l’ultimo arbitro, ma questa è una considerazione a favore di Pioli. Per quanto riguarda De Rossi i risultatati parlano per lui, poi l’impresa dell’Atalanta allarga le partecipanti alla Champions. Questo attenuerà i verdetti sugli allenatori in carica, perché vinceranno un po’ tutti.

Alla Juventus in settimana si è dato rilievo al messaggio di John Elkann agli azionisti, che ha messo rilievo il ruolo di Giuntoli in futuro bypassando sul nome di Allegri. Questo è un segnale indicativo della strategia della proprietà, che al di là dei risultati sul campo ha già indicato la strada della novità. Giuntoli e Thiago Motta sembrano già accoppiati. Zirkzee andrà alla Juve con Motta? La Juventus ha già Vlahovic e poi c’è anche il Milan. Poi se il Bologna dovesse andare in Champion, cercherà di difendere il suo gioiello. E’ una situazione di mercato che è appena agli inizi, ci sono indizi ma è presto per vedere il finale.

Futuro del Napoli? Le novità saranno tante. Al di là della scelta dell’allenatore, ci sarà l’uscita di Osimhen che porterà tanti soldi ma impone anche nuove strade importante. I nomi di David e Gimenez sono i nomi più ricorrenti per il nome di centravanti, ma non solo. Per quanto riguarda l’allenatore si fatica chi possa essere esattamente tra Conte e Italiano, anche perché ho l’impressione che De Laurentiis si stia accodando a tutte le trame in corso per cercare di cogliere delle opportunità se effettivamente ci fosse qualche cambio in corsa che in questo momento non possiamo prevedere”.