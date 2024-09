Gazzetta - Non solo Di Lorenzo e Kvara: Conte ha spinto per la conferma di un altro azzurro

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, in onda su Radio Capri, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: “De Laurentiis ha iniziato a stupire tutti ingaggiando Conte e questa scelta ha comportato l’importante calciomercato del Napoli. Conte ha spinto molto per i rinforzi che sono arrivati, così come per le conferme di Kvara, Di Lorenzo e Anguissa. Questo mercato è la conseguenza logica e spettacolare di un’estate di autentica rivoluzione”.

Sulla regina del calciomercato: “La Juventus sicuramente ha speso tanto, ma al di là degli investimenti finanziari, i giocatori acquistati sono importanti tecnicamente parlando. Tra l’altro aggiungo che ad accomunare Juventus e Napoli ci sono stati due casi spinosi: Chiesa da una parte e Osimhen dall’altra”.

Sulla squadra che ha floppato sul mercato: “Il Milan sembrerebbe in difficoltà eppure ha fatto degli acquisti che possono dare una svolta come Morata, ma Morata si è infortunato subito. Inoltre parliamo di una squadra che ha appena visto lo scoppio dei casi Leao-Theo, su questo forse il Milan ha qualcosa da rimproverarsi. Fonseca scelta sbagliata? Non credo che la scelta dell’allenatore sia viziata da un errore di fondo, si è parlato a lungo di Conte in orbita rossonera ma la dirigenza ha scelto un allenatore abituato a correre con la società anziché un allenatore che indica la via. Vedremo se è una scelta che pagherà oppure avrà avuto ragione De Laurentiis a puntare su Antonio Conte”.

Su Osimhen al Galatasaray: “Si consolano tutti. Il rischio di un flop generale è stato grande. Una vicenda fuori da ogni logica, inaspettata per quelle che erano le dinamiche negli anni precedenti. Va dato atto al Napoli che quella clausola da 130 milioni, che ad oggi appare fuori dall’ordinario, fino ad un anno fa era generalmente accettata”.