Gazzetta - Occasione per Raspa e Politano, poi lasceranno il posto a Lukaku e Neres

Antonio Conte ha grandi ambizioni, ma il Napoli deve ancora completare la rosa e capire il reale valore dell'organico. Secondo la Gazzetta dello Sport, la formazione titolare, in attesa dell’arrivo di Lukaku, lascia tranquillo il tecnico, che però ha solo un paio di alternative di qualità. Per questo il tecnico del Napoli aspetta gli arrivi dei giocatori scelti a centrocampo (Gilmour, Brescianini) e sulla trequarti (Neres).

Per il quotidiano la partita di stasera ha un significato particolare soprattutto per gli attaccanti: "Se Kvara gode della fiducia di Conte, Politano e Raspadori devono convincere l’allenatore di poter essere utili nel corso della stagione. Saranno loro due a lasciare il posto a Neres e Lukaku e la sfida con il Modena concede quindi un’opportunità da sfruttare soprattutto per dimostrare di avere la testa giusta oltre che il piede caldo".