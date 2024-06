Gazzetta - Su Marin anche il Milan, ma non era una priorità: Napoli può chiuderlo già oggi

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Napoli potrebbe chiudere in giornata l'affare con il Real Madrid per il difensore centrale Rafa Marin, seguito anche dal Milan. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Su Marin c'era anche it Milan ma per il club rossonero non era una priorità come lo è oggi per il Napoli: per questo Manna spinge per chiudere in fretta e anticipare la concorrenza.

Gia oggi potrebbe esserci un blitz per la fumata bianca. Si lavora sulla formula: il Real Madrid vorrebbe tenere il controllo del giocatore, cosi l'affare potrebbe definirsi con un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. II Napoli ha fretta: oggi Conte potrebbe abbracciare tl prima difensore" si legge sulla rosa