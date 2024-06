Il Mattino - Il Torino spara altissimo: chiesta cifra choc (senza scambi) per Buongiorno

Il Napoli non molla Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino è in cima alla lista degli obiettivi di Antonio Conte

Il Napoli non molla Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino è in cima alla lista degli obiettivi di Antonio Conte per la difesa ma Cairo spara alto. Il giocatore, tramite il suo procuratore, ha già dato l'ok al trasferimento e per lui è pronto un contratto da 2,5 milioni di euro netti a stagione a salire, per 5 anni, ma l'affare non è fatto perché le distanze tra Toro e Napoli sono ancora importanti.

Secondo Il Mattino in edicola oggi, il presidente Cairo ha alzato la posta chiedendo 55 milioni di euro (senza l'introduzione di contropartite) per cedere il suo gioiello, cifra che De Laurentiis non è disposto a raggiungere. Al momento l'offerta è ferma a 30, nei prossimi giorni verrà formulata una nuova proposta attorno ai 35 milioni.