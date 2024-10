Dragusin-Napoli? L’agente smentisce: “Nessuna offerta, pensa solo al Tottenham!”

Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di gonfialarete.com in cui ha parlato del suo assistito e dell’interesse del Napoli.

Si vocifera di un nuovo interesse del Napoli per Radu, puoi dirci qualcosa di più? “Io non ho parlato con nessuno e non credo che il Tottenham voglia lasciarlo andare. Radu è concentrato e vuole giocarsi le sue chance con gli Spurs. Ho visto anch’io le notizie, ma – ripeto – non ho sentito nessuno. Ci piace che tante squadre lo seguano, ma anche alle altre che mi hanno chiamato ho detto che – ad oggi – non siamo interessati”.

Dragusin sta trovando poco spazio, come sta vivendo questa situazione? “Nessun giocatore è felice se non gioca tanto, ma vuole lottare per il suo posto. Vedremo più avanti quante partite farà e valuteremo, in questo momento è prematuro pensare ad un trasferimento”.

L’ultima volta che parlammo elogiasti tanto Conte… “Nel calcio ci sono sempre tante possibilità, si cambia da un momento all’altro. Conte è un tecnico importante, Napoli è una grande squadra, ma siamo felici in Premier. Radu, al momento, non è interessato a muoversi. Non credo neanche che il Tottenham se ne priverebbe facilmente, ricordiamo che l’ha pagato 30 milioni e se lo lasciano andare – comunque – dovrebbero comprare un altro difensore”.

Già in passato c’è stato un interesse del Napoli, perché non si concretizzò? “Ho parlato con il presidente De Laurentiis, che è stato molto gentile, lo scorso anno, e c’era un grande interesse per Radu. Il Napoli fece una grande offerta al Genoa, ma Dragusin voleva andare in Premier e rifiutò anche il Bayern. Io ho tanta fiducia in lui, non avrà problemi a giocare”.

Se Dragusin non dovesse trovare il giusto spazio, del quale parlavi in precedenza, vi guarderete intorno? “C’è questa possibilità. Se non gioca nessuna partita fino a questo inverno è normale guardarsi intorno. Ma io non credo succederà, anche il Tottenham crede molto in lui e noi non siamo intenzionati a partire. Il Napoli è sicuramente una grande squadra, primo in classifica in Italia (campionato che Radu conosce) e sarebbe una valida alternativa. Lui pensa solo al Tottenham e smentisco le voci circolate: non è arrivata nessuna offerta”.