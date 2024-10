Singo show in Ligue1, Tmw: "Il Napoli lo tiene d'occhio per gennaio"

Wilfried Singo protagonista assoluto in Ligue 1 con la maglia del Monaco. Come scrive Tmw, il rendimento del classe 2000 è salito vertiginosamente ed è diventato un elemento assolutamente imprescindibile grazie alle sue caratteristiche fisiche e atletiche davvero uniche. La Serie A non lo ha completamente dimenticato perché Napoli, Inter e Roma lo stanno tenendo d'occhio. Chissà se tra qualche mese potremo nuovamente ammirarlo nello Stivale.