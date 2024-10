Tmw - L'acquisto perfetto: Buongiorno è un leader degno dei grandi di Conte

Dopo poche settimane, non ci sono dubbi. ADL non avrebbe potuto fare un colpo migliore. Come scrive Tmw, Alessandro Buongiorno è in assoluto uno dei migliori giocatori come media voto di tutto il calcio italiano e non è un caso. Sbaglia pochissime giocate, da quando il Napoli è passato a quattro ha trovato ancor più automatismi al fianco di Amir Rrahmani. Anche in Nazionale ha dimostrato che le lezioni contiane sono servite a livello di leadership, personalità ma anche a livello tecnico e tattico. Buongiorno è cresciuto tantissimo in queste poche settimane in azzurro, una grande risorsa gradita anche dal Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti. Che con lui, con Bastoni, con Calafiori, con la nuova BBC, ha una cerniera degna... Dei grandi di Conte.

Leader degno dei grandi di Conte

Piano coi paragoni. Perché dovranno vincere trofei (Bastoni a parte) e confermarsi per più di un decennio. Però la sensazione è che, restando proprio su Buongiorno, sia un difensore degno dei migliori avuti da Conte in carriera. Perché ha quello stile, dentro e fuori dal campo. Perché ha pure quelle capacità e pure quella personalità lì. Sembrava un colpo costosissimo. E' stato un grande affare.