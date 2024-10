Tmw - Emissario del Man United a Empoli: visionati Kvaratskhelia e Buongiorno

vedi letture

Un emissario del Manchester United - riferisce il portale TuttoMercatoWeb.com - era a Empoli per la partita fra i toscani e il Napoli.

Un emissario del Manchester United - riferisce il portale TuttoMercatoWeb.com - era a Empoli per la partita fra i toscani e il Napoli. I Red Devils hanno messo nel mirino due giocatori partenopei, in particolare Khvicha Kvaratskhelia, georgiano in scadenza nel 2027, e Alessandro Buongiorno, difensore arrivato nella scorsa estate dal Torino per circa 40 milioni di euro. Probabile che il rigore decisivo di Kvara possa avere avuto un buon impatto sulla relazione dell'osservatore, ma il primo tempo di Buongiorno è stato davvero ottimo.

Da capire quale sarà la valutazione del Napoli per Kvaratskhelia. Perché i contatti per il rinnovo ci sono, ma l'evoluzione è sostanzialmente ferma all'incontro di De Laurentiis con il calciatore nel ritiro della Georgia durante lo scorso europeo. La richiesta è altissima, circa 8 milioni di euro, cifra che di fatto è dietro solamente a quella che percepisce Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray. Sono stipendi difficili poi da corrispondere per altri club che non siano di livello altissimo, mentre ora Kvara prende circa 1,8. In più l'idea sarebbe quella di mettere una clausola intorno ai 100 milioni già rifiutati nella scorsa estate perché era considerato incedibile da parte di Antonio Conte.

Quindi per lui la prossima estate sarà decisiva. Per Buongiorno invece servirebbe un'offerta davvero altissima, oltre 70 milioni, per far pensare a una cessione da parte del Napoli.