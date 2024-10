Mediaset: "Psg, 11mln a Kvaratskhelia: il no di ADL macigno sul rapporto col giocatore"

A inizio novembre è previsto un nuovo incontro tra l'agente di Kvicha Kvaratskhelia e il Napoli, l'argomento sul tavolo è ovviamente il rinnovo di contratto di cui ormai si parla da mesi.

Il georgiano si attendeva un sostanzioso ritocco verso l'alto dopo lo scudetto ma sin qui lo stipendio è rimasto quello dell'approdo in azzurro (circa 2 milioni) nel 2022, la scorsa estate il PSG gli aveva prospettato un'offerta da 11 milioni a stagione ma il no di Conte e de Laurentiis alla cessione non ha dato nuovo impulso all'adeguamento che ancora pende come un macigno sul rapporto tra club e giocatore. Lo scrive la redazione di Sportmediaset.