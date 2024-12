KK - Il Napoli può prendere due centrali: un nome è già da scartare

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto per parlare di mercato nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Non escluso assolutamente che i centrali di difesa che arriveranno a gennaio saranno due. Ho sempre detto, da un mese e mezzo, che il Napoli avrebbe preso un centrale di difesa, ora dico che potrebbe prenderne anche due.

Danilo? Non ho trovato nessuna conferma. Luiz Felipe potrebbe essere un profilo adatto, Kiwior è il preferito, de Vrij è un'operazione per giugno. C'è comunque l'ipotesi clamorosa, emersa stamattina, di prendere due difensori centrali. Ismajli? Mi risulta che l'Empoli non se ne voglia privare".