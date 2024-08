KK - Lukaku-McTominay in arrivo: si lavora per definire tutto in giornata

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell'operazione Romelu Lukaku e non solo ai microfoni di 'Radio Goal': "In questi minuti De Laurentiis, Chiavelli e Manna stanno perfezionando gli ultimi dettagli, sistemando la questione legata ai diritti d'immagine. E' una giornata molto importante, stanno facendo un lavoro molto intenso con Pastorello per chiudere l'operazione in giornata".

McTominay di fatto è un giocatore del Napoli, ma non lo possono ancora annunciare perché il Manchester United e il centrocampista scozzese stanno risolvendo delle pendenze. McTominay chiede una buonuscita per lasciare il Manchester United. Si sta lavorando per definire tutto in giornata".