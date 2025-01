KK - Nessun colpo roboante in attacco: il Napoli ora punta solo ai prestiti

Il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha parlato della situazione di mercato che sta attraversando il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Mercato Napoli? Di qui alla chiusura del mercato il Napoli non dovrebbe fare acquisti roboanti, questo perché la sessione invernale è difficile. Nel caso farà soltanto un’operazione in prestito per non farsi trovare scoperto, e poi trovare soluzioni definitive a giugno”.

