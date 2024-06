La Stampa - Il Napoli spinge per Chiesa: Conte lo voleva già all'Inter

Il Napoli è pronto a rompere gli indugi su precisa volontà di Antonio Conte che lo voleva già all’Inter e adesso spera di poterlo allenare in azzurro

Federico Chiesa al centro del mercato. Per Thiago Motta, nuovo allenatore della Juventus che sarà ufficializzato nei prossimi giorni, l'esterno non è fondamentale e dopo la frenata sul rinnovo è sacrificabile. Secondo La Stampa, la Juventus chiede 40 milioni di euro per lasciarlo andare e il suo agente si è già mosso e la prossima settimana incontrerà la Roma, uno dei club interessati.

Le pretendenti infatti non mancano per Chiesa: la Roma si è già mossa, forte del pressing di Daniele De Rossi che lo conosce bene, mentre il Napoli è pronto a rompere gli indugi su precisa volontà di Antonio Conte che lo voleva già all’Inter e adesso spera di poterlo allenare in azzurro.