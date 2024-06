Mediaset - Conte vuole lo svincolato Spinazzola: è il terzino scelto a sinistra

L'allenatore del Napoli Antonio Conte vuole un esterno sinistro, già individuato in Leonardo Spinazzola, in scadenza a fine mese con la Roma

L'allenatore del Napoli Antonio Conte vuole un esterno sinistro, già individuato in Leonardo Spinazzola, in scadenza a fine mese con la Roma che ha già fatto sapere di non considerarlo più un giocatore giallorosso.

Conte vuole tenere a tutti i costi Di Lorenzo e Kvara, nonostante i mal di pancia di entrambi, mentre proseguono le trattative per rinnovare la difesa, secondo i canoni di quella a tre cara al nuovo allenatore. Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso sono i nomi caldi. Lo scrive Sportmediaset.