Mediaset - Manna lavora allo scambio Lukaku-Osimhen: vuole far felice Conte

vedi letture

Il ds del Napoli vuole a tutti i costi il belga per fare felice Conte e sta provando a inserire il nigeriano nell'affare.

Uno scambio complicato. Sul portale di Sportmediaset arrivano gli aggiornamenti sulla missione londinese di Giovanni Manna, che sta provando a trovare una quadratura del cerchio per Romelu Lukaku e piazzare contemporaneamente ai Blues l'uscente Victor Osimhen.

"Decisamente più complicata l'operazione che vede coinvolti Lukaku e Osimhen. Il ds del Napoli vuole a tutti i costi il belga per fare felice Conte e sta provando a inserire il nigeriano nell'affare. Per avere Lukaku è stato offerto Osimhen più la richiesta di un conguaglio da 40/50 milioni di euro e magari una contropartita come l'ex Inter Casadei. Non facile anche considerato il fatto che "Osi" ha dato la sua parola al Psg e sembra voler andare solo a Parigi".