Mediaset - Osimhen-Psg senza clausola: possibile si chiuda a questa cifra

Osimhen-Psg senza clausola: possibile si chiuda a questa cifra

L'addio di Victor Osimhen dal Napoli si avvicina, ma ancora non è sul punto di concretizzarsi. L'attaccante nigeriano continua ad allenarsi in ritiro con il Napoli in attesa del PSG, unico club che al momento sembra essere deciso a investire su di lui. Il Napoli e i parigini continuano a trattare per trovare il quadro della situazione: la richiesta di ADL è di 130 milioni (il valore della clausola rescissoria), ma il PSG vuole abbassare le pretese. Possibile che si chiuda a 100 milioni. Lo riporta la redazione di Sportmediaset.