Rai - Ndoye in pole per il dopo-Kvara: smentite su tre nomi

vedi letture

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni dell'emittente ha raccontato le ultime sul dopo-Kvaratskhelia: "Si lavora al dopo-Kvara. Smentite su Ziyech del Galatasaray. Gioca meglio a destra e non convincono le sue condizioni fisiche. Non rientra nei piani neppure Kulusevski del Tottenham.

Fino ad oggi resta Ndoye del Bologna il profilo preferito dal club azzurro. Il giocatore svizzero è entusiasta, molto meno il club felsineo. Ma c'è tempo per convincerli in attesa di altre (possibili) alternative da reperire in giro per l'Europa. Ma ad oggi resta Ndoye il primo obiettivo. Ennesime smentite su Chiesa. Non tornerà in Italia almeno fino a giugno. Vuole giocarsi le sue chance in Premier.

Smentita anche su Garnacho. Troppo caro per il club partenopeo. Cifre del cartellino e richiesta stipendio non collimano".