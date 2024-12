Rai, Paganini: "Attenzione a Meret! Il suo agente ha già parlato con Marotta"

vedi letture

Inter concentrata sul presente, ma con un occhio già al futuro. I nerazzurri stanno pensando ad eventuali rinforzi per l'estate e, come è ormai consuetudine negli ultimi anni, a Marotta e Ausilio piace molto il mercato dei parametri zero. Da Calhanoglu a Thuram, da Zielinski a Taremi: non sono pichi giocatori che, al termine dell'esperienza con i rispettivi club, hanno scelto di sposare il progetto interista.

A questa lista potrebbe aggiungersi Alex Meret, che ancora deve prolungare il proprio contratto col Napoli, come rivelato dal giornalista Paolo Paganini negli studi della Rai: "Meret potrebbe essere un colpo dell'Inter perché va a scadenza. Ha un'opzione di prolungamento, ma so che comunque Pastorello che è il suo agente ha già parlato con Marotta. E Marotta è molto bravo ad andare a individuare per tempo i parametro zero. Quindi attenzione alla questione di Meret".