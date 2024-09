Rai - Rinnovo Kvara, bocciata l'offerta del Napoli: le cifre. Senza accordo sarà sul mercato

Nel corso della 'Domenica Sportiva' su Rai 2, il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato ha riferito le ultime sul rinnovo di Kvaratskhelia: "La rosa Conte ha qualche spina. Dal suo arrivo ci sono stati due vertici infruttuosi con l'entourage di Kvaratskhelia. Bocciata senza appelli l'offerta azzurra: 5 milioni più bonus rispetto ai quasi 2mln percepiti grazie ad vari premi inseriti nel vecchio accordo che partiva, ricordiamolo da un milione e mezzo di base fissa.

In estate il Paris Saint Germain gli aveva offerto un ingaggio da 11 milioni d'ingaggio. Ora per restare in Campania ne chiede almeno 8. Il Napoli a fine ottobre rilancerà ma non andrà oltre i 6 milioni. Se non ci sarà accordo a giugno, il georgiano sarà messo sul mercato".