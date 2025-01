Rai, Venerato annuncia: "Non sarà Chiesa il sostituto di Kvara. Ed altre due smentite"

Prosegue spedita la trattativa per Kvicha Kvaratskhelia al Psg. Intanto sono tanti i nomi che circolano in queste ore per il sostituto del georgiano e ha provato a fare chiarezza il giornalista Rai ed esperto di mercato Ciro Venerato.

Al momento per il dopo-Kvara ci sono tre certezze. Il georgiano Non sarà rimpiazzato da Federico Chiesa né da Zhegrova del Lille che piace a destra, ma non convince invece a sinistra. Arrivano smentite invece sul fronte di Wenderson Galeno del Porto perché - riferisce il giornalista - non ha le caratteristiche tattiche che piacciono a Conte.