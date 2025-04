Relevo - Si cerca un centravanti: in lista anche Hojlund, ma è dietro ad altri due nomi

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di relevo, è intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano per dare le ultime su Rasmus Hojlund: "Il Napoli sta cercando un attaccante, una prima punta. Ha inserito Hojlund all'interno di questa lunga lista di attaccanti che sono monitorati, ma Hojlund non è una prima scelta, non è una priorità per caratteristiche tecniche e fisiche. Ci sono altri nomi in vantaggio, come Lucca o Bonny. Hojlund è in lista, il Napoli seguirà i movimenti che ci saranno attorno a lui, ma non è una priorità.

Dall'altra parte c'è un altro club, che è la Juventus, che segue con molta attenzione il futuro di Hojlund. La Juve vuole rinforzarsi acquistando due attaccanti che possano giocare entrambe titolari e uno dei due potrebbe essere Hojlund. Ci sono già stati i primi contatti perlustrativi per capire la fattibilità dell'operazione, non è una trattativa vera e propria. Hojlund stuzzica molto la Juve, nei prossimi mesi potrebbe entrare in discorsi di mercato legati alla Juventus".