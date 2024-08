Repubblica - Il Chelsea non va oltre i 70mln per Osimhen, ma c'è un altro club in agguato

Romelu Lukaku in arrivo, Victor Osimhen via? Da capire quando, ma il centravanti belga ora ha un motivo in più per non rifiutare le (poche) offerte che gli sono arrivate sul mercato. "Quella più concreta proviene proprio dal Chelsea, che dopo aver ceduto al Napoli Lukaku ha ancora più bisogno di un centravanti. Lo scambio non si è concretizzato, ma alla fine i due bomber potrebbero fare lo stesso percorsi inversi, sempre che per VO9 non si facciano avanti in extremis l’Arsenal, il Psg o gli arabi", scrive La Repubblica.

E poi, ancora: "Il Chelsea ha evitato la minusvalenza su Lukaku, il Napoli ha il centravanti desiderato mentre tratta sempre con i Blues la cessione di Osimhen (difficile si scollino oltre i 70 milioni), ma su di lui è in agguato il PSG".