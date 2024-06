Repubblica - Kvara, l'alternativa non esiste: se non rinnova a 5mln, resterà comunque

vedi letture

Ha funzionato il blitz in Germania per Kvaratskhelia, scrive il quotidiano Repubblica raccontando che la proposta del club azzurro è di quelle importanti: un ingaggio a salire (la base è 4,5 che diventa 5 coi bonus) e una considerazione importante non soltanto in campo, ma anche dal punto di vista economico.

Kvara sta pensando al match di domani contro la Spagna, poi ovviamente riparlerà con il club che è fiducioso di ricevere la risposta positiva. Per il quotidiano l’alternativa praticamente non esiste: "Se Kvara dovesse rifiutare il rinnovo, resterebbe con l’attuale ingaggio (1,4 milioni base) nella prossima stagione. Il piano De Laurentiis-Conte è semplice: il club si sta impegnando a risolvere i problemi con la diplomazia, ma è pronto anche a soluzioni di forza".