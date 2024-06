Sky - Continuano i discorsi con Di Lorenzo: il Napoli non vuole trattenerlo con forza

Continua a tenere banco in casa Napoli la situazione di Giovanni Di Lorenzo.Sono continui i dialoghi tra il club azzurro e il suo capitano, già nella giornata di ieri c'è stato un lungo summit tra l'agente del calciatore, Mario Giuffredi, e il direttore sportivo Giovanni Manna, ma entrambe le parti non hanno fatto altro che ribadire la propria posizione.

Il calciatore è fermo nella volontà di andar via, ma il Napoli lo ritiene incedibile. Per questo motivo, come riporta Sky Sport, proseguiranno i discorsi della dirigenza partenopea con Di Lorenzo, anche se potrebbero prendere dei risvolti diversi. Infatti il club vuole risolvere le incomprensioni e trattenerlo, ma con la gioia e non controvoglia. Una delle prerogative del tecnico Antonio Conte è proprio uno spogliatoio privo di scontenti, quindi è possibile che a lungo andare si ceda alle richieste del giocatore in caso non ci fossero aperture per la permanenza.