Da Milano - Lungo summit tra ADL e Ag. Di Lorenzo: l'esito dell'incontro

Oggi alle 20:20

Summit di diverse ore tra ADL e Giuffredi (ag. Di Lorenzo) nella giornata di oggi: la questione però non sembra ancora trovare un punto di incontro

Continua a tenere banco in casa Napoli la situazione di Giovanni Di Lorenzo. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, nella giornata di oggi c'è stato un lungo incontro tra Aurelio De Laurentiis e l'agente del calciatore, Mario Giuffredi. La questione però non avrebbe riportato alcun tipo di risvolto.

Infatti, nonostante la lunga durata del summit, le due parti non hanno fatto altro che ribadire le proprie posizioni. De Laurentiis ha confermato che il Napoli infatti incedibile il suo capitano e non aprirà alla cessione verso nessun club; l'agente Mario Giuffredi dal canto suo ha comunicato che non cambiano le volontà di Di Lorenzo: il numero 22 azzurro vuole lasciare il club partenopeo.