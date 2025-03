Sky - Futuro incerto per Anguissa: Frattesi idea concreta per sostituirlo

vedi letture

Sarà un'estate caldissima per il Napoli sul fronte mercato, con operazioni importanti sia in entrata che in uscita. Il club azzurro si prepara a un'autentica rivoluzione, con tanti movimenti e investimenti mirati per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione.

Sul fronte terzini, si cerca un rinforzo sulla fascia destra, mentre a centrocampo il nome di Davide Frattesi è un’idea concreta, soprattutto considerando l’incertezza sul futuro di André-Frank Zambo Anguissa. A riferirlo è Sky Sport.