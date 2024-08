Sky - Lukaku in gran forma: pesa 103kg come all'Inter, col Parma pronto a subentrare

Romelu Lukaku difficilmente sarà subito titolare col Parma, ma qualche minuto in campo lo collezionerà. Lo riferisce Francesco Modugno, giornalista Sky, direttamente da Castel Volturno: "Si è presentato bello grosso, in forma, è a 103 kg, ossia quasi il pesoforma di quand'era all'Inter. Ieri si pensava che facesse differenziato, invece è arrivato subito in gruppo e qualcuno ha detto 'E' immarcabile'.

Nelle prime prove di formazione, però, non era inserito tra i titolari. Da centravanti col Parma dovrebbe agire di nuovo Giacomo Raspadori, la formazione provata è la stessa vista col Bologna. Tentazione Lukaku? Vediamo, aspettiamo. La sensazione è che Conte non negherà ai 50 mila del Maradona almeno un po' di Lukaku".