Sky - Obaretin, è fatta per la cessione in prestito: salirà in Serie B

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 18:40 Calciomercato Napoli di di @tuttonapoli

L'affare è in dirittura d'arrivo e per Obaretin sarà un salto di categoria, dopo la stagione in cui ha giocato con continuità nel Trento