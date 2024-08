Sky - Osimhen, la clausola nell'anno sbagliato: inglesi frenate dal nuovo Fair Play finanziario

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista ed esperto di mercato di Sky Luca Marchetti ha analizzato anche la situazione di Osimhen ed il mercato del Napoli: "Che Osimhen fosse sul mercato lo sapevamo da quando aveva rinnovato. Il suo prolungamento e adeguamento contrattuale era propedeutico alla partenza. La scorsa estate non era partito, ma le offerte negli uffici di De Laurentiis non erano mancati. E quindi era neccessario rinnovare per non perdere il valore del giocatore (a un anno dalla scadenza il prezzo non sarebbe potuto essere pieno) e con il rinnovo doveva arrivare anche un sostanzioso ingaggio, in linea con quelli dei bomber europei. Perché la caratura è quella, non giriamoci intorno.

Solo che l’anno tremendo del Napoli e di conseguenza anche quello di Victor non hanno permesso alla società e al giocatore di arrivare (finora) alle richieste. In più mettici dentro l’Europeo, che ha tardato l’inizio del mercato dei big. Mettici dentro che il fair play finanziario interno inglese ha praticamente dimezzato le spese (e quindi ci sono meno soldi in giro). Mettici dentro che anche dall’Arabia non ci sono i soldi delle passate stagioni. Mettici dentro che il giro dei grandi attaccanti praticamente non è partito. Ecco che nasce l’impasse. Osimhen si allena a parte e il Napoli ha il mercato bloccato.

Certo ora andrà a chiudere per Neres, ma un conto è avere tutta la squadra al completo (con Lukaku, con Gilmour, magari anche con McTomnay) e un conto è aspettare. Aspettare che arrivi un’offerta, praticamente impossibile da tripla cifra, e poi completare la squadra. Ma il Napoli, in fin dei conti, è costretto a dare uno dei suoi migliori giocatori, probabilmente non al prezzo che vuole, perché ora guadagna decisamente troppo rispetto agli standard che il Napoli si è sempre dato".