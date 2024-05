Sky - Osimhen, zero offerte: l'alto ingaggio rischia di essere un problema

Ultime sul mercato del Napoli con le ultime della redazione di Sky Sport

Nei giorni di attesa per l'ufficialità di Conte, ecco le ultime sul mercato del Napoli con le ultime della redazione di Sky Sport: "Osimhen? Nelle idee del Napoli è destinato a partire. Ma non è ancora arrivata nessuna offerta. L'attaccante nigeriano ha uno stipendio molto alto e questo potrebbe creare un po' di problemi per le pretendenti. Si era parlato di Chelsea con Lukaku che piace al Napoli. Al momento l'unica offerta arrivata è stata quella del Psg per Kvaratskhelia, non per Osimhen".