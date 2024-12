Sky - Raspadori ha convinto Conte: si va verso la permanenza a gennaio

Giacomo Raspadori sembra aver convinto Antonio Conte. Non solo per il gol, ma per l'impatto avuto ieri nel match contro il Venezia, deciso dalla sua rete. Stando a quanto riferito dagli esperti di mercato di Sky Sport, ora l'attaccante classe 2000 è ancora più prossimo a rimanere a Napoli nel mercato di gennaio dopo i chiacchiericci delle ultime settimane.

