Sky - Stretta finale per l'accordo con Buongiorno: anche ADL all'incontro con l'agente

vedi letture

In queste ore Manna continua a parlare con l'agente del difensore per raggiungere un accordo sul contratto e sui diritti d'immagine.

Alessandro Buongiorno è sempre più vicino al Napoli. Il club azzurro ha l'accordo con il Torino per acquistare il cartellino del difensore centrale per 35 milioni di euro più 5 di bonus e adesso i lavori continuano per arrivare a una quadra definitiva anche con il calciatore. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo sito ufficiale:

"In queste ore Manna continua a parlare con l'agente del difensore per raggiungere un accordo sul contratto e sui diritti d'immagine. È in programma un incontro nella giornata di giovedì, a cui prenderà parte anche Aurelio De Laurentiis".