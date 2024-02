Telegraph dopo aver intervistato Conte conferma il suo rifiuto al Napoli

Intervista fiume a The Telegraph di Antonio Conte che si dice ormai pronto a tornare su una panchina

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Intervista fiume a The Telegraph di Antonio Conte che si dice ormai pronto a tornare su una panchina. Il tabloid specifica che in questi mesi Conte ha rifiutato tante offerte: la prima è stata la panchina della Nazionale dopo le dimissioni di Roberto Mancini, poi diversi club europei (tra cui il Napoli) e anche arabi. Nello specifico, il Telegraph dice che ad agosto Conte non è voluto entrare in un duello con Spalletti e quindi ha fatto un passo indietro.