Tmw - ADL vuole un big: per Conte possibile maxi bonus Champions

Da qui l'idea di inserire un bonus Champions corposo, tra i 2 e i 3 milioni di euro.

Conte al Napoli? Non è così vicino. Possibile maxi bonus Champions, ma non è unico nome. Così titola Tuttomercatoweb in questo approfondimento sul possibile prossimo allenatore del Napoli: "Come fatto con Carlo Ancelotti, qualche anno fa, Aurelio De Laurentiis vuole un big per la sua panchina. Ed è per questo che i contatti con Antonio Conte ci sono, seppur non sia il candidato unico. È quello più avanti di tutti? Altra domanda di difficile soluzione. Perché se è vero che c'è l'intenzione di potere offrire un accordo triennale da circa 6,5 milioni di euro all'anno, bisogna sottolineare come lo stesso allenatore percepiva molto di più nei suoi precedenti incarichi, come Inter e Tottenham.

Da qui l'idea di inserire un bonus Champions corposo, tra i 2 e i 3 milioni di euro. La tanta concorrenza però potrebbe anche portare a una stagione interlocutoria per il Napoli, che ha bisogno di un complesso restyling dopo la scorsa annata: via Osimhen e Lindstrom, ciao a Zielinski e Demme, in bilico ci sono Lobotka, Ostigard, Meret, Gollini, Anguissa e forse pure Kvaratskhelia, che piace e molto al Paris Saint Germain. Anche per questo De Laurentiis vorrebbe una exit strategy nel prossimo futuro, magari con una clausola per risolvere unilateralmente. Memore di quanto successo con Spalletti sarà difficile che Conte (o chiunque per lui) possa averne una a suo favore.

La realtà, però, è che i candidati sono almeno quattro, tutti validi per motivi diversi. Conte, Pioli (che andrà via dal Milan), Gasperini per cui si devono attendere le due finali tra Coppa Italia e Europa League, infine Italiano, forse più defilato rispetto all'anno scorso".