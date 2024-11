Tmw - Difficile che Raspadori parta a gennaio: il Napoli non lo cede in prestito

vedi letture

Giacomo Raspadori non sta trovando tanto spazio con Antonio Conte e il suo nome potrebbe diventare caldo in chiave mercato. Del suo futuro ha scritto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com ed esperto di mercato, nel suo editoriale per il portale: "Resta ancora da definire il futuro di Raspadori.

L’attaccante finora ha collezionato 6 presenze su 11 gare in serie A. Le sue qualità non si discutono ma al momento gli spazi per lui sono abbastanza ristretti. Il Napoli non prenderà in considerazione ipotesi di prestito. Il costo di mercato è molto alto e a gennaio fare un’operazione in uscita così importante è molto difficile. Tra un mese la situazione sarà più chiara".