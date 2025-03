Tmw, focus su Marianucci: ecco chi è il difensore già bloccato dal Napoli

Si intitola così l'interessante focus proposto da Tuttomercatoweb sul difensore che il Napoli ha già bloccato per la prossima estate

"Chi è Luca Marianucci, il promesso sposo per la difesa del Napoli". Si intitola così l'interessante focus proposto da Tuttomercatoweb sul difensore che il Napoli ha già bloccato per la prossima estate. Una storia che si ripete. Perché il Napoli non ha solo grandi mire per giocatori di prima fascia ma da sempre guarda anche le realtà più piccole, andando lì a pescare quel che di meglio possano offrire. E il legame tra Empoli e la casa azzurra è solido e consolidato da lungo tempo e allora non è un caso che, unendo questi puntini, la società di Aurelio De Laurentiis punti forte in vista della prossima stagione su Luca Marianucci.

Chi è Marianucci

Cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, ha fatto il suo esordio in prima squadra il 10 agosto 2024, nella sfida di Coppa Italia vinta 4-1 contro il Catanzaro, con tanto di assist a corredo per impreziosire una data indimenticabile. Il 4 novembre ha debuttato in Serie A nella vittoria per 1-0 contro il Como ma senza dubbio un momento chiave della sua carriera è stato lo scorso 26 febbraio, quando ha segnato il rigore decisivo contro la Juventus, portando l'Empoli in semifinale di Coppa Italia per la prima volta nella storia del club. Centonovantaquattro centimetri, Marianucci è un centrale duttile e moderno: forte fisicamente, rapido nonostante la stazza, sa leggere il gioco, fa il centrale e il terzino destro. Ha iniziato da mediano prima di arretrare in difesa, ha giocato in prestito alla Pro Sesto prima di mettersi alla prova con la A e con l'Empoli.

La conferma di Giuffredi

Mario Giuffredi, agente del ragazzo, è stato chiaro. "Siamo in parola col Napoli, noi che rappresentiamo sia il calciatore che l'Empoli. L'affare è praticamente chiuso". Sul tavolo un contratto fino all'estate del 2030, le 'sole' 10 presenze in campionato e 4 in coppa con l'Empoli hanno convinto il ds Giovanni Manna e il Napoli a puntare sul futuro del ragazzo investendoci forte visto che la richiesta dei toscani è di 10 milioni di euro.