Il tormentone sta per finire: Osimhen stavolta può far partire il mercato del Napoli

Partirà a Reggio Emilia, contro il Sassuolo neo-promosso, la difesa del titolo del Napoli Campione d'Italia. Fino a quella data però si giocherà un'altra partita, impostata da tempo, ma che proprio in questi giorni è pronta ad entrare nel vivo. Quella del rafforzamento del Napoli, allungando e migliorando l'organico a disposizione di Antonio Conte, atteso da ben quattro competizioni includendo anche la Supercoppa italiana. Tutta un'altra storia analizzando anche gli incastri delle partite ogni tre giorni Serie A-Champions per un ciclo di ferro soprattutto da metà novembre in poi. Il Napoli però ha garantito a Conte un lavoro massiccio sul mercato, in termini di interventi ma anche di livello delle operazioni. L'arrivo di De Bruyne, atteso alle visite mediche da martedì dopo gli impegni col Belgio, è la copertina dell'estate del Napoli che ha tantissime idee - alcune già tramutate in trattative - ma in queste ore sta ultimando l'affare più importante che può sbloccare tutti gli altri.

La fine del tormentone?

La giornata di ieri è stata importantissima per l'addio di Victor Osimhen e quindi per l'intera programmazione estiva del Napoli. L'Al-Hilal ha messo il nigeriano in cima alla sua faraonica campagna acquisti e ieri è stata un'altra giornata di rilanci, avvicinando la cifra incredibile di 40mln fissata da Osimhen per accettare il calcio arabo. L'accordo può considerarsi trovato, a differenza di quello tra i club: anche col Napoli c'è stato un rilancio, intorno ai 70mln di euro, ma mancano ancora 5mln per colmare la cifra della clausola che chiede De Laurentiis (ma in realtà l'accordo risolutivo scatterebbe solo dal 1 luglio). Da un lato il Napoli sembra categorico sulla cifra della clausola rescissoria, dall'altro l'Al-Hilal - che dopo Inzaghi ed il nigeriano programma ulteriori colpi - difficilmente può far cadere l'intera operazione per quest'ultima discrepanza. Nel frattempo ci ha riprovato anche il Galatasaray, ma il rilancio al di sopra dell'attuale ingaggio (12mln) in questo momento ovviamente non è competitivo. Victor Osimhen si avvicina all'Al-Hilal e la giornata di oggi può essere quella decisiva.