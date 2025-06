Mertens: "Sarri-Lazio? In Italia solo Napoli, ma penso di smettere. Con ADL..."

Protagonista ieri al Maschio Angioino per la cittadinanza onoraria napoletana, Dries Mertens ha parlato anche dell'attualità azzurra, a cui resterà per sempre legatissimo, ed anche del suo futuro, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Ha spiegato a De Bruyne che qui per lui sarà difficile essere più amato di Mertens.

"Le cose possono cambiare... Sarebbe bello se venisse ma della vicenda non parlo. È una questione che riguarda il club e il mio amico Kevin ed è giusto che io resti defilato".

Mertens cosa farà da grande?

"Primo: voglio riposare. Secondo: essere un papà ancora più bravo. Terzo: continuare nel calcio, possibilmente qua. Non ho parlato con Dela ma è giusto che anche lui prenda fiato dopo una stagione del genere, meravigliosa. Intanto, sto pensando di appendere gli scarpini al chiodo".

Un allenatore che le ha cambiato la vita?

"Tutti danno qualcosa ma Sarri ha inciso di più"

Ha visto mai che la porta alla Lazio...?

"In Italia c’è solo Napoli per me".