Napoli-Bonny, Manna esce allo scoperto: ecco la prima richiesta del Parma

Il Napoli cerca un rinforzo anche in attacco per garantire a Lukaku un sostituto di livello considerando le quattro competizioni a cui prenderà parte il club partenopeo. Il nome più caldo in questi giorni resta quello di Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma accostato anche all'Inter che ha accolto Chivu che l'ha allenato nell'ultima parte di questa stagione.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il ds dei partenopei Manna ha parlato con il Parma del centravanti francese ed è venuta fuori una prima valutazione: 25 milioni, la prima richiesta dei gialloblù ma bisognerà attendere. Il discorso è sempre lo stesso - scrive il quotidiano -, la giostra è solo partita. E tra un po’ decollerà: la settimana prossima, dopo martedì, intanto sarà ufficiale l’ingaggio di Kevin De Bruyne.