Tmw - Meret, con prove così il futuro non è più un rebus: tutti vogliono il rinnovo

vedi letture

Il Napoli ieri ha battuto un colpo in direzione delle altre squadre concorrenti alla lotta per lo Scudetto. Anzi, quattro, come i gol rifilati a domicilio al Cagliari, in una partita che il punteggio finale può far pensare essere stata di facile gestione, ma che non sarebbe finita con certe proporzioni nel risultato se non fosse stato - anche e soprattutto - per le numerose parate sfoderate dall'estremo difensore azzurro Alex Meret.

Tanti interventi decisivi per Meret all'Unipol Domus, a conferma di nuove sensazioni che il portiere friulano sta vivendo all'ombra del Vesuvio. Per lui sembra proprio l'inizio di un nuovo cammino, dopo stagioni in cui troppo spesso è finito nel mirino della critica, anche all'interno di annate felici nella globalità azzurra. Considerando anche la sua situazione contrattuale, può essere davvero una svolta: l'accordo tra Meret e il Napoli scade tra meno di un anno - in ballo c'è un'opzione - ma con prestazioni così prendere una decisione sul futuro (specie se positiva) potrebbe non essere nemmeno così complicato. A scriverlo è TMW.

Mister Conte, per esempio, gli ha riservato parole di grande fiducia subito dopo Cagliari: "Ha giocato con la febbre ed è stato determinante anche oggi. Da lui mi aspetto maggiore leadership ma la sua titolarità non è in discussione". Fa eco a quanto aveva detto il nuovo centravanti principe degli azzurri Lukaku appena terminata la partita: "Meret ha salvato la squadra contro il Parma e anche oggi, è importante avere un portiere di questa qualità così noi attaccanti dobbiamo solo pensare a buttarla dentro come oggi". La Napoli che conta nel calcio, insomma, sembrerebbe aver già deciso.